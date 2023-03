La playlist di musica perfetta per il tuo animale | secondo gli esperti

(Di giovedì 9 marzo 2023) I cani amano la. E sembra anche che alcuni tipi diriescano a calmarli durante i viaggi in auto. Per questo Anna Webb, esperta di comportamento, ha collaborato con Škoda per creare unaadatta ai cani. La, pubblicata nella giornata di ieri, è disponibile su Spotify e si intitola “Happy Hounds”, condivisa dall’account di Škoda UK. Tutti i brani di “Happy Hounds” sono stati appositamente selezionati perché aiutano ad alleviare lo stress dei cani durante i viaggi in auto grazie al ritmo, ai battiti al minuto o alla voce del cantante. Laè nata dopo un sondaggio condotto da Škoda, che ha rivelato che 6 cani su 10 diventano ansiosi quando sono in auto. Un cane ansioso in auto può essere anche un problema di sicurezza: il 75% dei conducenti ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpotifyItaly : 'La musica è una delle forme di comunicazione più potenti che abbiamo nelle nostre mani': la nostra ambassador di m… - radiostonata : Il Giusto Mix di Musica lo trovi su #radiostonata clicca e ascolta - Giovann06352249 : @phoenix__taylor Phoenix Taylor: Quali sono le playlist e i generi musicali con cui ama svegliarsi? Per me di solit… - Digital_Day : La musica resta centrale, ma ci saranno molte più anteprime di audiolibri, playlist e podcast, anche video. - signorina37H : @g00ru_ Mh non mi pare, ma potrei sbagliare. E comunque ben vengano tutte, butto in playlist! Mi aspettano settiman… -

...interfaccia e funzione come un modo per offrire anteprime per le canzoni presenti ine ... Per la scheda, gli utenti negli Stati Uniti e in Canada vedranno DJ AI appena sotto la raccolta ...... con subfeed per, podcast e audiolibri con anteprime visive e audio personalizzate. C'è poi Smart Shuffle , funzione che suggerisce nuovi brani quando si crea unache si possono ...L'utente potrà aggiungere i consigli alla propriapreferita o allee potrà scorrere il nuovo feed in modalità muta , continuando cioè ad ascoltare la propria: trovato qualcosa ...

Playlist da viaggio, speciale 80 anni Lucio Dalla FS News

Si è da poche ore concluso l'attesissimo evento Stream On di Spotify con cui questa piattaforma ha annunciato varie novità, tra cui diversi sub-feed in stile TikTok con scorrimento verticale.Il feed video verticale in stile TikTok ha invaso molte delle app social più utilizzate e adesso arriva ufficialmente anche su Spotify, dopo essere stato in beta test l’anno scorso: in questo modo la ...