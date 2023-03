La patrimoniale? La farà Joe Biden in America. Ecco come (Di giovedì 9 marzo 2023) In Italia si ha paura solo a parlarne; sia a sinistra, dove dovrebbe essere un’idea guida, così come a destra, che si erge a nuova ‘paladina’ del popolo e delle fasce più deboli. La patrimoniale, il mezzo più logico per attivare una vera redistribuzione della ricchezza tra le varie fasce sociali, potrebbe divenire realtà nel Paese simbolo del libero mercato, gli Stati Uniti d’America. Minumum tax per i miliardari Joe Biden proporrà al Congresso Americano di approvare una minimum tax del 25% per i miliardari. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca all’agenzia Bloomberg, a poche ore dalla presentazione del budget per l’anno fiscale 2024. Il piano del presidente Usa prevede anche di aumentare di quasi il doppio la tassazione sul ‘capital gain’, dal 20% al 39,6%, e di aumentare i prelievi sul reddito delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) In Italia si ha paura solo a parlarne; sia a sinistra, dove dovrebbe essere un’idea guida, cosìa destra, che si erge a nuova ‘paladina’ del popolo e delle fasce più deboli. La, il mezzo più logico per attivare una vera redistribuzione della ricchezza tra le varie fasce sociali, potrebbe divenire realtà nel Paese simbolo del libero mercato, gli Stati Uniti d’. Minumum tax per i miliardari Joeproporrà al Congressono di approvare una minimum tax del 25% per i miliardari. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca all’agenzia Bloomberg, a poche ore dalla presentazione del budget per l’anno fiscale 2024. Il piano del presidente Usa prevede anche di aumentare di quasi il doppio la tassazione sul ‘capital gain’, dal 20% al 39,6%, e di aumentare i prelievi sul reddito delle ...

