La notte della violenza in Georgia: crescono le proteste anti Putin. Le forze speciali contro i manifestanti in piazza (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono feriti negli scontri (che ricordano Euromaidan). La deputata del parlamento: «Chiediamo che la maggioranza sia ascoltata: vogliamo entrare nell’Ue» Leggi su corriere (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono feriti negli scontri (che ricordano Euromaidan). La deputata del parlamento: «Chiediamo che la maggioranza sia ascoltata: vogliamo entrare nell’Ue»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Stasera ci lasciamo con qualche nota dal Boléro di Maurice Ravel, nato oggi nel 1875. Lo ascoltiamo interpretato da… - teatrolafenice : Ascoltiamo stasera un estratto dall'Adagio della Sonata K. 570 di Mozart, interpretato per noi e per voi tutti da M… - teatrolafenice : Stasera ascoltiamo 'O mio babbino caro' dal 'Gianni Schicchi' di Puccini. Canta Mirella Freni, che onoriamo nel gio… - Luxgraph : La notte della violenza in Georgia: crescono le proteste anti Putin. Le forze speciali contro i manifestanti in pia… - InadeBree : RT @teatrolafenice: Stasera ci lasciamo con qualche nota dal Boléro di Maurice Ravel, nato oggi nel 1875. Lo ascoltiamo interpretato da Fré… -