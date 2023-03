La ministra Calderone e la Mia al posto del reddito di cittadinanza: «Così taglieremo il sussidio ai single per darlo alle famiglie» (Di giovedì 9 marzo 2023) Il reddito di cittadinanza per gli occupabili sparirà. Al suo posto ci sarà un’indennità di partecipazione alle politiche attive sul lavoro. Le famiglie numerose in difficoltà invece riceveranno con la Misura di Inclusione Attiva un sostegno superiore a quello attuale. Perché i minori vanno protetti. La ministra del Lavoro Marina Calderone oggi in un’intervista a Repubblica parla della Mia del governo Meloni. Avvertendo che probabilmente alla fine la misura che sostituirà il Rdc non si chiamerà Così. E che la bozza di riforma circolata in questi giorni è ormai superata. La ministra non conferma nemmeno il taglio della platea dei sussidiati, che secondo i primi calcoli dovrebbe essere del 25%. Ma spiega anche che correggerà una delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildiper gli occupabili sparirà. Al suoci sarà un’indennità di partecipazionepolitiche attive sul lavoro. Lenumerose in difficoltà invece riceveranno con la Misura di Inclusione Attiva un sostegno superiore a quello attuale. Perché i minori vanno protetti. Ladel Lavoro Marinaoggi in un’intervista a Repubblica parla della Mia del governo Meloni. Avvertendo che probabilmente alla fine la misura che sostituirà il Rdc non si chiamerà. E che la bozza di riforma circolata in questi giorni è ormai superata. Lanon conferma nemmeno il taglio della platea dei sussidiati, che secondo i primi calcoli dovrebbe essere del 25%. Ma spiega anche che correggerà una delle ...

