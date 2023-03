La Meloni lo sta facendo | il colpo-Gruber | la Schlein balbetta

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ellyin affanno. La nuova segretaria del Pd, ospite di Lillia Otto e Mezzo non è apparsa sul pezzo soprattutto sul fronte immigrazione. Nel salotto di La7 ha ripetuto come un mantra i ritornelli di questi giorni della sinistra contro la: " Il Cdm a Cutro è un messaggio tardivo, perché viene dopo un lungo silenzio della premier e un'assenza. Le misure le guarderemo a fondo ma ancora aspettiamo una risposta a una domanda molto semplice: chi ha deciso che partisse la guardia di finanza, con mezzi che si sono rivelati inadeguati, anziché la guardia costiera?". Poi ha accusato ladi non portare avanti battaglie in Europa per cambiare le politiche migratorie. A questo punto è intervenuta lache a sorpresa ha difeso la: "Beh in realtà lo sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lite tra imprenditrice e Purgatori. “Mia? Lasciamo lavorare ‘sta Meloni”. “Chiacchiere, lei quanto paga una lavorat… - La7tv : #tagada “Non hanno voluto invitare il sindaco di una città che sta accogliendo i migranti da sola, in città c’è mal… - fattoquotidiano : Bonaccini a La7: “Meloni capace? Lo ridirei perché ci ha battuto alle elezioni. Ma ora sta dimostrando di essere in… - sictwit : RT @Leleprox: I liberali che allisciavano il pelo a Meloni si stanno rendendo conto della mostruosità che sta accadendo al Cdm di Cutro? Si… - koala_wednesday : RT @marydramaa: cioè ragazzi parliamoci seriamente neanche la meloni al governo ha messo questo tipo di restrizioni sull’abbigliamento e su… -

...fatto qualcosa che potevano fare In questo momento ci sono 20 imbarcazioni che qualcuno... Così il premier Giorgia, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. ChigiRampini ha osservato: 'Seè stranamente europeista Sì rispetto alla sua storia però ciabituando a questa sua conversione lei sa che ha bisogno dell'Europa'. Giudizio di ferma condanna ..."Qualcuno - ha chiesto allora- ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare In questo momento ci sono 20 imbarcazioni che qualcunosoccorrendo in acque ...

Ecco gli errori che Meloni non deve fare in politica estera. I consigli ... Formiche.net

Lo dice il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro. Di fronte ai cronisti che la incalzano su possibile mancanze, "voi dunque state dicendo che c'è stata una volontà - chiede incassando ...Riescono ad allontanare di una ventina di metri gli striscioni, perché non rovinino la coreografia del corteo in arrivo, quando si sta incredibilmente per arrivare alle mani un qualche dirigente ...