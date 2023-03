La Meloni a Cutro. Scritte sui muri contro il Governo (Di giovedì 9 marzo 2023) “Cutro non difende Piantedosi”, “Il Governo arriva i morti rimangono”, “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan abbandonati a se stessi”. Sono alcune Scritte comparse all’alba sui muri che costeggiano la strada provinciale che da Crotone porta a Cutro dove oggi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio del 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato. Il sindaco di Crotone, Voce: “No, non mi hanno invitato” “No, non mi hanno invitato. È strano, perché Crotone ha fatto la parte principale in questa tragedia. Uno sgarbo istituzionale, mettiamola in questo modo” ha detto ad Agorà il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera aperta al premier Meloni. “Il fatto di non essere stato invitato al Consiglio dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) “non difende Piantedosi”, “Ilarriva i morti rimangono”, “e la Calabria come Siria e Pakistan abbandonati a se stessi”. Sono alcunecomparse all’alba suiche costeggiano la strada provinciale che da Crotone porta adove oggi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio del 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato. Il sindaco di Crotone, Voce: “No, non mi hanno invitato” “No, non mi hanno invitato. È strano, perché Crotone ha fatto la parte principale in questa tragedia. Uno sgarbo istituzionale, mettiamola in questo modo” ha detto ad Agorà il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera aperta al premier. “Il fatto di non essere stato invitato al Consiglio dei ...

