“La malattia ha vinto”. Lutto nel cinema, se ne va un altro grande attore. L’annuncio della famiglia (Di giovedì 9 marzo 2023) Lutto nel mondo del cinema, è morto il famoso attore Chaim Topol. L’artista ha interpretato, tra gli altri, anche il Dr. Hans Zarkov in Flash Gordon e Milos Columbo, diventato alleato di James Bond. La star di Fiddler On The Roof aveva 87 anni e da diversi anni stava combattendo una battaglia contro l’Alzheimer. L’ attore israeliano era famoso per aver interpretato Tevye nel film sopracitato del 1971 ed è apparso in altre ulteriori 30 pellicole. Vincitore di due Golden Globe e candidato sia all’Oscar che al Tony Award, Topol è da tempo uno degli attori più premiati d’Israele. La notizia della sua morte è stata confermata dal presidente del Paese Isaac Herzog in un post su Twitter che ha reso omaggio a “uno dei giganti della cultura israeliana”. L’uomo ha descritto Topol come “un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)nel mondo del, è morto il famosoChaim Topol. L’artista ha interpretato, tra gli altri, anche il Dr. Hans Zarkov in Flash Gordon e Milos Columbo, diventato alleato di James Bond. La star di Fiddler On The Roof aveva 87 anni e da diversi anni stava combattendo una battaglia contro l’Alzheimer. L’israeliano era famoso per aver interpretato Tevye nel film sopracitato del 1971 ed è apparso in altre ulteriori 30 pellicole. Vincitore di due Golden Globe e candidato sia all’Oscar che al Tony Award, Topol è da tempo uno degli attori più premiati d’Israele. La notiziasua morte è stata confermata dal presidente del Paese Isaac Herzog in un post su Twitter che ha reso omaggio a “uno dei giganticultura israeliana”. L’uomo ha descritto Topol come “un ...

