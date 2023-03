La maison è pronta a salpare verso l' Italia per un evento che si preannuncia magico

Leggi su amica

(Di giovedì 9 marzo 2023) Terre Borromeo, IsolaBella: la location della sfilata Cruise di Louis Vuitton. Meraviglie architettoniche, giardini spettacolari, paesaggi mozzafiato. Le sfilate Cruise di Louis Vuitton (e non solo) ci hanno abituato molto bene a tutto questo regalando suggestioni in grado di travalicare il concetto di spazio/tempo. I grandi marchi di lusso europei hanno ripreso a organizzare sfilate di moda itineranti per le collezioni crociera. Gucci è diretto a Seoul, Chanel a Los Angeles e Max Mara a Stoccolma. Mentre Dior deve ancora annunciare la sua destinazione. Arriva oggi la notizia che la prossima sfilata Cruise di Louis Vuitton sarà allestita in. Dove? Presso la nostra leggendaria Isola Bella, sul Lago Maggiore. Uno scrigno d’arte barocca sospeso sull’acqua unico al mondo. Celebre per il suo giardino all’na composto da dieci terrazze ...