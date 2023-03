La lotta al “pezzotto” si allarga: per l’Agicom è complice anche chi spiega in rete come si fa (Di giovedì 9 marzo 2023) “Pagare un abbonamento illegale aiuta le mafie. Ci toglie 1,7 miliardi l’anno di Pil e 10 mila posti di lavoro. Infine, danneggia il club per cui tifi: perde soldi, è meno forte nelle Coppe, non può comprare campioni né investire nei giovani“. Poi Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom, dice a Repubblica che chi usa il “pezzotto” “compie un reato, come se rubasse in un supermercato”. Capitanio parla della lotta al calcio piratato, dice che oggi come oggi l’interruzione internet dei siti pirata è troppo lenta, e che nel prossimo futuro dalla segnalazione alla disconnessione ci vorrà una mezzoretta, “entro i primi 30 minuti della partita. L’oscuramento ha senso se è veloce, tempestivo“. Il commissario non affronta il problema tecnologico della riproduzione legale di qualità e velocità peggiore di quella ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) “Pagare un abbonamento illegale aiuta le mafie. Ci toglie 1,7 miliardi l’anno di Pil e 10 mila posti di lavoro. Infine, danneggia il club per cui tifi: perde soldi, è meno forte nelle Coppe, non può comprare campioni né investire nei giovani“. Poi Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom, dice a Repubblica che chi usa il “” “compie un reato,se rubasse in un supermercato”. Capitanio parla dellaal calcio piratato, dice che oggioggi l’interruzione internet dei siti pirata è troppo lenta, e che nel prossimo futuro dalla segnalazione alla disconnessione ci vorrà una mezzoretta, “entro i primi 30 minuti della partita. L’oscuramento ha senso se è veloce, tempestivo“. Il commissario non affronta il problema tecnologico della riproduzione legale di qualità e velocità peggiore di quella ...

