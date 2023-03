La lezione del Milan alla Champions League

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilmancava dai quarti dellada troppo tempo e li ha ritrovati con pieno merito in una notte magica. Ha resistitopressione del Totteham, difeso il gol di Brahim Diaz segnato all'andata e sfiorato più degli avversari la vittoria in una sfida in cui per la stragrande maggioranza dei 180 minuti i rossoneri di Pioli sono stati meglio degli Spurs di Conte. Applausi a tutti, a scena aperta perché in una stagione in cui gli obiettivi sono scappati via con troppa fretta, quasi unicamente per colpa dello stesso, la filosofia di lavoro della società tradotta in scelte di campo dal tecnico ha fatto segnare un nuovo, importante, passo avanti. E' una qualificazione che vale tantissimo questa, non solo per la ventina di milioni di euro che si porta in dote tra premio Uefa e prossimo ...