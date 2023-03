La lenta ma progressiva involuzione del trasporto pubblico a Milano (Di giovedì 9 marzo 2023) Tra Città 30, piazze aperte, pedonalizzazioni, corsie ciclabili e nuovi divieti per la circolazione dei mezzi inquinanti, la direzione dell’amministrazione Sala a Milano è ben chiara (e in linea con l’evoluzione dei grandi centri urbani europei, da Londra a Parigi): rendere il capoluogo lombardo a misura di persona, fornendo ai cittadini sempre più alternative all’automobile privata. Per raggiungere questi obiettivi è poi cruciale un potenziamento del trasporto pubblico locale, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Un fenomeno che a Milano, almeno per quanto riguarda i mezzi di superficie, non si sta verificando. Premessa necessaria: al di là degli scioperi (l’ultimo è avvenuto ieri, 8 marzo), degli inconvenienti e dei problemi nelle periferie, non si può dire che a Milano i mezzi non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Tra Città 30, piazze aperte, pedonalizzazioni, corsie ciclabili e nuovi divieti per la circolazione dei mezzi inquinanti, la direzione dell’amministrazione Sala aè ben chiara (e in linea con l’evoluzione dei grandi centri urbani europei, da Londra a Parigi): rendere il capoluogo lombardo a misura di persona, fornendo ai cittadini sempre più alternative all’automobile privata. Per raggiungere questi obiettivi è poi cruciale un potenziamento dellocale, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Un fenomeno che a, almeno per quanto riguarda i mezzi di superficie, non si sta verificando. Premessa necessaria: al di là degli scioperi (l’ultimo è avvenuto ieri, 8 marzo), degli inconvenienti e dei problemi nelle periferie, non si può dire che ai mezzi non ...

