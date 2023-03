La Juve vince al Tar e ottiene la carta che può ribaltare il processo plusvalenze (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juve ha vinto al Tar e ora spera di veder annullato il processo plusvalenze e quindi riprendere i 15 punti tolti per la penalizzazione . Accogliendo il ricorso di Federico Cherubini e Fabio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Laha vinto al Tar e ora spera di veder annullato ile quindi riprendere i 15 punti tolti per la penalizzazione . Accogliendo il ricorso di Federico Cherubini e Fabio ...

