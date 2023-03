La Juve punisce Pogba: decisione UFFICIALE (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus si appresta a vivere una importante serata di calcio europeo: arriva la decisione a sorpresa, ecco perchè Allegri ha punito Pogba Saranno settimane calde quelle che la Juventus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Lantus si appresta a vivere una importante serata di calcio europeo: arriva laa sorpresa, ecco perchè Allegri ha punitoSaranno settimane calde quelle che lantus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : @capuanogio Non c’è problema. Il +15 è scritto. In democrazia la legalità procedurale è essenziale, decisiva, diri… - laziofc5 : @ilariadipiazza @RobMaida @CucchiRiccardo @AlekosPrete @matteopinci @_Cotu @alebarbano @andreapurgatori Se il giudi… - panda5214 : RT @enzomarangio: Quindi la Giustizia Sportiva, quella che nel dubbio prima punisce e poi verifica come fatto con la #Juventus, è la stessa… - Deianir17128382 : RT @enzomarangio: Quindi la Giustizia Sportiva, quella che nel dubbio prima punisce e poi verifica come fatto con la #Juventus, è la stessa… - retlav71 : RT @enzomarangio: Quindi la Giustizia Sportiva, quella che nel dubbio prima punisce e poi verifica come fatto con la #Juventus, è la stessa… -