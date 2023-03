La gioia di Tonali e Theo | ' ' Non ci accontentiamo' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcopicci_22 : @MilanNewsit @AntoVitiello @antonello_gioia Le catapulte made in Brescia sono le migliori, Tonali ha imparato molto qui - infoitsport : Tonali: 'Gattuso il mio modello, che Milan il suo! La più grande gioia? La Champions del 2007 - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Tonali: '#Gattuso il mio modello, che #Milan il suo! La più grande gioia? La Champions del 2007...' - cmdotcom : #Tonali: '#Gattuso il mio modello, che #Milan il suo! La più grande gioia? La Champions del 2007...' - sportli26181512 : Tonali: 'Gattuso il mio modello, che Milan il suo! La più grande gioia? La Champions del 2007...': Da tifoso del Mi… -

Le parole di Sandroe di Theo Hernandez dopo la qualificazione ai quarti di Champions League con il ...Messias ehanno sprecato due occasioni che potevano e dovevano avere migliore sorte. È un momento dima se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, senza voler fare il guastafeste, questa ...Commenta per primo Da tifoso del Milan a perno del centrocampo rossonero, Sandroparla così ai canali ufficiali della UEFA alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: 'Che impatto ha avuto Gattuso sulla mia carriera Ci siamo visti qualche volta ma in ogni ...

Tonali: 'Gattuso il mio modello, che Milan il suo! La più grande gioia ... Calciomercato.com

Da tifoso del Milan a perno del centrocampo rossonero, Sandro Tonali parla così ai canali ufficiali della UEFA alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: 'Che impatto ha avuto ...Maignan 6: non deve sporcare i guantoni perché l’Atalanta non calcia mai in porta. Ma il suo ritorno regala grande sicurezza non solo al reparto difensivo ma a tutta la squadra. Kalulu 6,5: sempre più ...