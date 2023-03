La Germania non spegne il motore a combustione (Di giovedì 9 marzo 2023) Dietro il clamoroso voltafaccia di Berlino contro le nuove norme europee sulle emissioni dei veicoli c’è soprattutto il miope calcolo politico del Partito liberaldemocratico Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Dietro il clamoroso voltafaccia di Berlino contro le nuove norme europee sulle emissioni dei veicoli c’è soprattutto il miope calcolo politico del Partito liberaldemocratico Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Ora debunkerete pure questa roba? ?? Quando l’informazione in Italia (in Germania lo fa) tornerà a fare il suo lavor… - you_trend : La Germania è l'unico paese europeo a non avere limiti di velocità sulla maggior parte delle autostrade. La maggior… - davcarretta : Germania, Francia, Parsi Bassi, Belgio, Austria, Danimarca è Svizzera contro l’Italia che non rispetta le regole di… - Frenkoz : @Michewolf di Milano o di Roma in maniera minore e diversa è una conseguenza. Capisco il tuo discorso e non voglio… - Gianval1976 : RT @lucianocapone: Bonelli in Parlamento di nuovo con la tesi secondo cui non c'è stata alcuna 'emergenza gas' e quindi non c’è bisogno del… -