La Georgia ritira la legge "putiniana" contro media e ong, ha vinto anche Kvaratskhelia (Di giovedì 9 marzo 2023) Ha vinto Kvara. Ovvero: hanno vinto i Georgiani che l'attaccante del Napoli aveva pubblicamente appoggiato nelle loro proteste di questi giorni. Hanno vinto perché Sogno Georgiano, il partito di governo della Georgia ha annunciato che ritirerà la proposta di legge sugli "agenti stranieri" al centro della rivolta popolare che aveva incendiato soprattutto la capitale, Tbilisi. Come avevamo spiegato, la proposta di legge di chiaro segno "Putiniano" prevedeva che media e ong che ricevono almeno il 20% dei propri fondi dall'estero dovessero registrarsi come "agenti stranieri". Una copia di una legge che dal 2012 viene usata in Russia per reprimere dissidenti e media indipendenti. La normativa era stata ...

