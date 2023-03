La fuga in gommone prima dello schianto, poi in bus fino in Austria. Lo scafista tradito dal passaporto strappato (Di giovedì 9 marzo 2023) La ricostruzione degli ultimi giorni di Gun Ufuk, il turco arrestato accusato di aver condotto il barcone della tragedia. «I video dimostrano le sue responsabilità» Leggi su corriere (Di giovedì 9 marzo 2023) La ricostruzione degli ultimi giorni di Gun Ufuk, il turco arrestato accusato di aver condotto il barcone della tragedia. «I video dimostrano le sue responsabilità»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellamucci1 : RT @Corriere: La fuga prima dello schianto, poi in bus fino in Austria. Lo scafista tradito dal passaporto strappato - Corriere : La fuga prima dello schianto, poi in bus fino in Austria. Lo scafista tradito dal passaporto strappato - Italia_Notizie : La fuga in gommone prima dello schianto, poi in bus fino in Austria. Lo scafista tradito dal passaporto strappato - Luxgraph : La fuga in gommone prima dello schianto, poi in bus fino in Austria. Lo scafista tradito dal passaporto strappato… - SoniaLaVera : RT @magicaGrmente22: scendere che eravamo arrivati. All’improvviso il motore ha iniziato a fare fumo, c’era tanto fumo e puzza di olio bruc… -