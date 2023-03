La frase urlata da Donnarumma a Orsato durante Bayern - Psg: 'Uno lo fischi?' (Di giovedì 9 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Gigio Donnarumma ancora protagonista, stavolta non per le sempre più frequenti "papere" che stanno penalizzando il suo PSG , ma per un acceso battibecco in italiano ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Gigioancora protagonista, stavolta non per le sempre più frequenti "papere" che stanno penalizzando il suo PSG , ma per un acceso battibecco in italiano ...

