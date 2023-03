La fiducia eccessiva nelle tecnologie sta mettendo a rischio i ragazzi online (Di giovedì 9 marzo 2023) La fiducia eccessiva nelle tecnologie sta mettendo a rischio i bambini onlineLa ricerca sulla sicurezza online dei bambini ha rilevato che il 65% dei giovani non è in grado di identificare un attacco di phishing e non è in grado di distinguere tra una truffa e un’e-mail legittima. Inoltre, il 48% dei bambini (11-15) che affermano di essere informati sulla sicurezza online sono stati vittime di una truffa di phishing, evidenziando una crescente preoccupazione che la fiducia della Generazione Z nei confronti della sicurezza online li stia mettendo a rischio. Sebbene molti minori di 18 anni credano di essere “cyber consapevoli”, la ricerca di Kaspersky rivela oggi che ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 9 marzo 2023) Lastai bambiniLa ricerca sulla sicurezzadei bambini ha rilevato che il 65% dei giovani non è in grado di identificare un attacco di phishing e non è in grado di distinguere tra una truffa e un’e-mail legittima. Inoltre, il 48% dei bambini (11-15) che affermano di essere informati sulla sicurezzasono stati vittime di una truffa di phishing, evidenziando una crescente preoccupazione che ladella Generazione Z nei confronti della sicurezzali stia. Sebbene molti minori di 18 anni credano di essere “cyber consapevoli”, la ricerca di Kaspersky rivela oggi che ...

