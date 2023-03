La fiamma della Vendetta, il quinto romanzo di Marcella Nardi (Di giovedì 9 marzo 2023) Con La fiamma della Vendetta una nuova indagine per l’avvocato Joe Spark: un nuovo caso per l’avvocato investigatore Genere: Legal thrillerPagine: 262Prezzo: 17,00 € Marcella Nardi presenta “La fiamma della Vendetta”, il quinto romanzo della serie “Le indagini dell’avvocato Joe Spark”, a cui appartengono i precedenti volumi “Morte all’Ombra dello Space Needle”, “L’architetto dei Labirinti”, “La Bestia” e “Tutto Torna”. Per queste opere l’autrice ha ricevuto uno speciale riconoscimento per il genere Legal thriller alla XII Edizione del Premio Internazionale Navarro. Il protagonista Joe Spark è un avvocato penalista con la passione per l’investigazione. Vive ad Alki, sulla baia di Seattle e ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Con Launa nuova indagine per l’avvocato Joe Spark: un nuovo caso per l’avvocato investigatore Genere: Legal thrillerPagine: 262Prezzo: 17,00 €presenta “La”, ilserie “Le indagini dell’avvocato Joe Spark”, a cui appartengono i precedenti volumi “Morte all’Ombra dello Space Needle”, “L’architetto dei Labirinti”, “La Bestia” e “Tutto Torna”. Per queste opere l’autrice ha ricevuto uno speciale riconoscimento per il genere Legal thriller alla XII Edizione del Premio Internazionale Navarro. Il protagonista Joe Spark è un avvocato penalista con la passione per l’investigazione. Vive ad Alki, sulla baia di Seattle e ...

