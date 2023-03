Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidenteFifa, Gianni, ha superato senza conseguenza un’inchiesta del Procuratore GeneraleSvizzera (Oag) che lo vedeva indagato per un jet privato noleggiato per volare dal Suriname al paese elvetico nel 2017. Il tutto avviene unasuacome presidenteFifa, come faLa Faz. Di seguito il comunicato ufficiale dell’organo calcistico più importante al mondo: «È stato confermato che l’organizzazione del viaggio, effettuata dall’Ufficio del Presidente e dal dipartimento viaggiFifa, era in linea con le norme e i regolamenti di conformitàFifa, un pronunciamento che è in linea con la decisione del Comitato etico ...