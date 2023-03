La donna vista da Dante: se ne parla all’ Accademia Grassi di Salerno (Di giovedì 9 marzo 2023) Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: “Il Sommo Dante, Cantore della femminilità”. Dopo l’introduzione della prof. Raffaella Grassi, direttrice dell’Accademia, relazionerà la dirigente scolastica Lia Persiano. A Seguire: Dibattito e declamazione di Poesie a tema (sulla donna). Momenti Musicali con la Cantante Valeria Granozio. Omaggio floreale a tutte le donne presenti in Sala e Dessert Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 9 marzo 2023) Nell’ambito del Salotto Culturale “A.”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dInternazionale d’Arte e Cultura “Alfonso” di, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 18.15, presso la sede dell’, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: “Il Sommo, Cantore della femminilità”. Dopo l’introduzione della prof. Raffaella, direttrice dell’, relazionerà la dirigente scolastica Lia Persiano. A Seguire: Dibattito e declamazione di Poesie a tema (sulla). Momenti Musicali con la Cantante Valeria Granozio. Omaggio floreale a tutte le donne presenti in Sala e Dessert Segui ZON.IT su Google News.

