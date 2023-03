La donna che ha allevato un alligatore in cortile per 20 anni 

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nella scelta dell'animale domestico la maggior parte delle persone si divide tra amanti dei cani o dei gatti, con le dovute alternative rappresentate dai piccoli roditori, pesci, volatili e le eccezioni più stravaganti, come serpenti o...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché la #donna, ogni donna, sia rispettata, protetta e valorizzata: commettere violenza nei con… - marcocappato : Complimenti di cuore a questa donna, che in #Georgia dà alla bandiera europea un valore che troppi europei non sono… - caritas_milano : «La donna ha la capacità di avere tre linguaggi insieme: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani.… - MontanaGiacomo : @ilmessaggeroit Una persona che subisce le sporche azioni CRIMINALI perfino da Giudici banditi anche ai danni di un… - ciuppina : RT @Paolett66632255: Senza alcol e uomini la reina degli uccelli smette di funzionare Che squallore di donna! #gfivip -

... Meloni cita Schlein: 'Noi sottovalutate, presto presidente della Repubblica' Elly Schlein, ... Questi fatti spieganoin Italia c'è ancora molta strada da fare contro violenza, ignoranza e ...Conoscendola e parlando con lei, mi sono reso contoil talento è la summa di tanti altri registri. Loretta è unacolta, sveglia, attenta a leggere il tempo reale. È una grande attrice, la ...E' stato dettolaè l'altra metà del cielo. Eppure è solo nel secolo scorsolaha ottenuto la parità dei diritti politici in Europa e in America. E ancora oggi in molti Paesi le ...

C'è una giovane donna al Financial Times che vuole cambiare il giornalismo - Luce Luce

Un confronto aperto e formativo anche con i rappresentanti delle forze dell’ordine, da sempre in prima linea sul campo della difesa delle vittime vulnerabili. Si aprirà così la giornata organizzata da ...Ricorre oggi l'anniversario della nascita di Umberto Saba e, per l'occasione, vi proponiamo la lettura di una delle sue poesie più belle “Ed amai nuovamente” (1924), dedicata alla moglie Lina “dal ros ...