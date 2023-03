La disperate convocazioni di Roberto Mancini mettono nero su bianco il dramma del calcio italiano | non produce più numeri 9

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Povero Mancio. Abituato da calciatore a giocare al fianco di Gianluca Vialli e Christian Vieri, viziato da allenatore da presidenti mecenati che gli mettevano a disposizione i migliori centravanti sul mercato, da Adriano a Ibrahimovic, passando per Balotelli, Drogba e Aguero, adesso si ritrova a mettersi le mani nei capelli, tormentare il suo proverbiale ciuffo argentato, e passare settimane a ravanare nelle categorie inferiori e nei campionati più improbabili per trovare uno straccio di punta decente per la nazionale azzurra. Prima era un problema, adesso è un autentico: ilnonpiù attaccanti. Le ultimelo dimostrano: l’Italia si è ridotta a chiamare Mateo Retegui, oriundo pescato in Argentina, dove ha segnato 6 gol in 6 partite in quest’inizio di campionato ...