La disinformazione con le gambe corte e i dati ISTAT (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 7 marzo sono finalmente usciti i dati ISTAT completi fino a dicembre 2022, purtroppo non ci sono ancora le tabelle relative alle cause di morte, ma si è in grado di tracciare una mappa della mortalità in eccesso in questi tre anni di pandemia. L’ISTAT nel rilasciare le tabelle ha fatto un grande lavoro, pubblicando non solo i dati degli ultimi tre anni ma anche la media dei decessi tra il 2015 e il 2019, in modo da poter fare un confronto diretto mese per mese, anno per anno. Quello che risulta evidente è che la mortalità eccessiva c’è stata, tanti morti in più, che non hanno altra spiegazione, per ora, se non la pandemia. Vediamoli nel dettaglio Partiamo dalla media dei decessi totali ricavata dai dati tra il 2015 e il 2019. Nella tabella ISTAT esistono i dati ... Leggi su butac (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 7 marzo sono finalmente usciti icompleti fino a dicembre 2022, purtroppo non ci sono ancora le tabelle relative alle cause di morte, ma si è in grado di tracciare una mappa della mortalità in eccesso in questi tre anni di pandemia. L’nel rilasciare le tabelle ha fatto un grande lavoro, pubblicando non solo idegli ultimi tre anni ma anche la media dei decessi tra il 2015 e il 2019, in modo da poter fare un confronto diretto mese per mese, anno per anno. Quello che risulta evidente è che la mortalità eccessiva c’è stata, tanti morti in più, che non hanno altra spiegazione, per ora, se non la pandemia. Vediamoli nel dettaglio Partiamo dalla media dei decessi totali ricavata daitra il 2015 e il 2019. Nella tabellaesistono i...

