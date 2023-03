La denuncia di Legambiente | Le scuole di Roma sono un nodo critico di inefficienza energetica

Leggi su agi

(Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Un focus dedicato al tema dell'del patrimonio scolastico, in cui- nell'ambito della campagna Civico 5.0 - analizza le termografie di 33 edifici die università di(2dell'infanzia, una scuola dell'infanzia e primaria, 10primarie e secondarie di primo grado, 9secondarie di secondo grado, e 11 facoltà e dipartimenti universitari). Tutti gli edifici scolastici presi in considerazione,l'associazione ambientalista, hanno presentato criticità più o meno gravi legate a dispersioni di calore (da travi e solai, infissi, cassettoni e termosifoni) con conseguente aumento dei costi in bolletta, sprechi energetici ed emissioni climalteranti. Anche gli edifici ...