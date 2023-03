La Deejay teen si fa in cinque

(Di giovedì 9 marzo 2023) 30 ottobre 2005: da un'idea di Linus, direttore editoriale e artistico di Radio, nasce a Milano la “Ten”, corsa non agonistica che in 18 anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone e che dal 2009 è sbarcata anche in altre città. 2023: nell'anno della “maggior età” la “Ten” tocca il record di 5 città, arrivando per la prima volta a Torino (il 26 marzo) e a Napoli (il 10 settembre), accanto alle “classiche” Bari (16 aprile), Firenze (21 maggio) e Milano (gran finale, il 15 ottobre). Anche quest'anno si prevede un grande evento aperto a tutti, di ogni età e capacità, per un momento di condivisione e divertimento che vedrà una fiumana colorata attraversare e scoprire con sguardo inedito lecittà attraverso due percorsi differenti, di 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, ...

Wolf Pack Non giriamoci intorno: la maggior fonte di interesse per la serie Wolf Pack , creata dallo stesso autore diWolf , Jeff Davis , è la presenza nel cast di Sarah Michelle Gellar . A 20 ...... ho sempre sognato Sanremo" Jody Cecchetto , figlio 28enne di Claudio Cecchetto , 70 anni, e Mapi Danna, 54, genitori anche di Leonardo, 22 anni, rapper eidol italiano, nome d'arte JDC, ...Wolf Pack Non giriamoci intorno: la maggior fonte di interesse per la serie Wolf Pack , creata dallo stesso autore diWolf , Jeff Davis , è la presenza nel cast di Sarah Michelle Gellar . A 20 ...

Fosca Donati, il podcast La mia Smemo diventa un libro: “C’era una volta ed era la prima” Radio Deejay

L'appuntamento è per il 10 settembre quando anche Napoli entrerà nel circuito delle Deejay Ten, corsa non agonistica nata da una idea di Linus che in 18 anni ha coinvolto ...La mini maratona inventata da Linus (percorsi da 5 o 10 chilometri) compie diciotto anni e aggiunge due città al proprio programma ...