La Coppa Italia torna al passato? Idea fase a gironi (Di giovedì 9 marzo 2023) Martedì si è svolto il consiglio della Lega Serie A che aveva come ordine del giorno una discussione sull'attuale formula della Coppa Italia e su eventuali modifiche da applicare alla competizione. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, alcune idee porterebbero la Coppa nazionale al passato. Infatti, per il triennio 2024/27, si è pensato, con tutte L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

