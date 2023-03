La classifica delle città più pulite d’Italia: in cima una insospettabile, forse è proprio dove abiti (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Bel Paese, lo sappiamo, é altamente vessato e compromesso in termini di smog e di inquinamento. Ma il 15% delle città italiane va in controtendenza e vanta un’aria di buona qualità. Scopriamo quali sono. Nemmeno 2 città italiane su 10 possono vantare aria di buona qualità: ben l’85% delle città del Bel Paese, infatti, ha raggiunto livelli di inquinamento che allarmano tanto gli esperti quanto la popolazione, in particolare a causa dell’aumento dei decessi causati da tumori polmonari rilevato negli ultimi vent’anni circa, a conseguenza dell’impennata dei livelli di polveri sottili presenti nell’aria. Quali sono le città italiane con la migliore qualità dell’aria – GranTennisToscana.itEd anche l’Unione Europea si é espressa ufficialmente, prima attraverso ammonimenti e poi attraverso ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Bel Paese, lo sappiamo, é altamente vessato e compromesso in termini di smog e di inquinamento. Ma il 15%italiane va in controtendenza e vanta un’aria di buona qualità. Scopriamo quali sono. Nemmeno 2italiane su 10 possono vantare aria di buona qualità: ben l’85%del Bel Paese, infatti, ha raggiunto livelli di inquinamento che allarmano tanto gli esperti quanto la popolazione, in particolare a causa dell’aumento dei decessi causati da tumori polmonari rilevato negli ultimi vent’anni circa, a conseguenza dell’impennata dei livelli di polveri sottili presenti nell’aria. Quali sono leitaliane con la migliore qualità dell’aria – GranTennisToscana.itEd anche l’Unione Europea si é espressa ufficialmente, prima attraverso ammonimenti e poi attraverso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : La classifica 'sul campo', secondi sul 'campo', -15 'sul campo', 38 scudetti 'sul campo'... Su questo loro 'campo'… - ImAWeirdoMister : RT @lmisculin: Nel 2022 Milano era la prima città italiana nella classifica della vivibilità del think tank dell’@TheEconomist, che misura… - infoitsport : La classifica delle 5 piante perfette da seminare a marzo per colorare giardino e orto - ilcuoreastrisce : RT @Trashitaly: Tina: ' La dovete finire, perché hanno 4 gatti a casa, non vuol dire che siete delle belle persone, Maria dai classifica ch… - Trashitaly : Tina: ' La dovete finire, perché hanno 4 gatti a casa, non vuol dire che siete delle belle persone, Maria dai class… -