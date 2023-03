La centrale nucleare di Zaporizhzhia isolata

(Di giovedì 9 marzo 2023) È stata una notte di furiosi bombardamenti in Ucraina. Missili russi hanno colpito anche la capitale, Kiev, oltre a Kharkiv e ad altre città. Un missile ha poi distrutto l'ultimo collegamento tra ladie la rete elettrica nazionale. L'autorità ucraina per l'energia atomica ha dichiarato che «la Russia sta portando il mondo verso il disastro

E questo avviene il giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della ZNPP (ladi Zaporizhzhia, ndr)': lo ha afferma in un comunicato l'operatore ucraino ...E questo avviene il giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione delladi Zaporizhzhia'. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'operatore ucraino per il ...Ladi termica di Kiev in fiamme, colpite Kharkiv, Odessa, quattro morti a Leopoli, ma nell'attacco missilistico russo di questa notte una bomba ha centrato la zona delladi Zaporizhzhia , rimasta senza energia elettrica: ora " in modalità blackout ", con "il quinto e il sesto reattore in arresto a freddo", comunica l'Energoatom: "Le pompe elettriche ...

Ucraina, la diretta - Bombe su tutto il paese: colpita anche Kiev. La centrale nucleare di Zaporizhzhia fuori dalla rete ... Il Fatto Quotidiano

Un’ondata di missili russi ha colpito Kiev e altre città ucraine all’alba di oggi. In tutte le regioni del paese stamattina ha risuonato l’allarme antiaereo mentre i missili hanno colpito infrastruttu ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Quattro morti a Leopoli e ...