"La Cei non è di sinistra. No all'accoglienza illimitata" (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente dei vescovi: "La Chiesa difende solo le vite Sì a corridoi umanitari e ingressi legali, ma controllati" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente dei vescovi: "La Chiesa difende solo le vite Sì a corridoi umanitari e ingressi legali, ma controllati"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare… - Agenzia_Ansa : Il cardinale e presidente della Cei interviene sul tema immigrazione e sulla continuità tra papa Benedetto XVI e Fr… - Avvenire_Nei : Per il presidente della Cei «l’impegno per destinare lo 0,70% del Reddito nazionale lordo alla solidarietà internaz… - DanielaPompei : RT @Radio1Rai: ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare era un d… - GaiaTerra3 : RT @francofontana43: Immigrazione, il Vaticano rispedisce al mittente le strumentalizzazioni della destra Il presidente della Cei, Zuppi: «… -