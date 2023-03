La Bergamo del cross a Gubbio a caccia di medaglie tricolori (Di giovedì 9 marzo 2023) Atletica. Venerdì 10 e sabato 11 marzo in Umbria i campionati italiani di corsa campestre per tutte le categorie. I bergamaschi puntano a un ruolo da protagonisti sia a livello di squadre (con Valle Brembana, Recastello Radici Group Gazzaniga, Gav Vertova, Bergamo 59 Oriocenter e Pool Alta Val Seriana) sia con i singoli. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 marzo 2023) Atletica. Venerdì 10 e sabato 11 marzo in Umbria i campionati italiani di corsa campestre per tutte le categorie. I bergamaschi puntano a un ruolo da protagonisti sia a livello di squadre (con Valle Brembana, Recastello Radici Group Gazzaniga, Gav Vertova,59 Oriocenter e Pool Alta Val Seriana) sia con i singoli.

