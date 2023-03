La bandiera europea urla nella piazza di Tbilisi (Di giovedì 9 marzo 2023) La bandiera europea sventolata a Tbilisi dai manifestanti, la resistenza all’acqua degli idranti, ai lacrimogeni che hanno devastato gli occhi delle migliaia di persone scese in piazz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Lasventolata adai manifestanti, la resistenza all’acqua degli idranti, ai lacrimogeni che hanno devastato gli occhi delle migliaia di persone scese in piazz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Questa signora che continua a sventolare la bandiera europea mentre viene inondata dal getto d’acqua della polizia,… - marcocappato : Complimenti di cuore a questa donna, che in #Georgia dà alla bandiera europea un valore che troppi europei non sono… - DantiNicola : Siamo con il popolo della #Georgia che in queste ore manifesta per le strade di #Tbilisi sventolando la bandiera eu… - RaffaelePizzati : RT @DantiNicola: Siamo con il popolo della #Georgia che in queste ore manifesta per le strade di #Tbilisi sventolando la bandiera europea.… - CanioA : RT @Elena81353537: @luca_sbardella @GiorgiaMeloni ... Con tanti saluti al patriottismo. Ora sventola la bandiera europea che fino a poco fa… -