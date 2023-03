L’8 marzo secondo Repubblica: Elly Schlein è la dea, le altre tutte ancelle. Meloni compresa… (Di giovedì 9 marzo 2023) Schlein più importante di Giorgia Meloni per le donne. E’ questa la linea della sinistra e in particolare di Repubblica. A volte le immagini dicono molto di più delle parole. E così è avvenuto ieri, 8 marzo, con la copertina speciale del quotidiano Repubblica dedicata alle donne che hanno infranto il tetto di cristallo. O che rappresentano un modello. O che risultano influenti. Troviamo, in questo ruolo, Liliana Segre e Chiara Ferragni. Che non hanno proprio la medesima storia ma tant’è. Ciò che colpisce il lettore, tuttavia, è la grande foto al centro di una Elly Schlein sorridente, la dea, il centro di gravità, con le altre tutto attorno, nel ruolo di satelliti. E Giorgia Meloni che finisce in basso, foto più piccola, ma guarda in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023)più importante di Giorgiaper le donne. E’ questa la linea della sinistra e in particolare di. A volte le immagini dicono molto di più delle parole. E così è avvenuto ieri, 8, con la copertina speciale del quotidianodedicata alle donne che hanno infranto il tetto di cristallo. O che rappresentano un modello. O che risultano influenti. Troviamo, in questo ruolo, Liliana Segre e Chiara Ferragni. Che non hanno proprio la medesima storia ma tant’è. Ciò che colpisce il lettore, tuttavia, è la grande foto al centro di unasorridente, la dea, il centro di gravità, con letutto attorno, nel ruolo di satelliti. E Giorgiache finisce in basso, foto più piccola, ma guarda in ...

