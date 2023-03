L’8 marzo è quel giorno in cui dobbiamo ricordarci di essere come Miriam Mafai (Di giovedì 9 marzo 2023) «Ti senti una donna o una persona?», chiede Patrizia Carrano. «Una persona», risponde Miriam Mafai. È il 1978, i libri sono di chi li legge e non della conversazione collettiva a mezzo foto di mezza paginetta per disinformati che pretendano d’avere opinioni. Oggi, sai quanti cancelletti indignati: che alternativa è, donna o persona, le donne cosa sono, piante? Com’è possibile che non mi ricordi mai dell’8 marzo, mi chiedo quasi ogni anno, da quando i giornali hanno smesso di chiedermi articoli sull’8 marzo (a ogni donna, in quanto donna, chiedono articoli sull’8 marzo; a quelle molto maleducate dopo un po’ smettono di chiederli), l’8 marzo pomeriggio, circondata da opinioni su come sia avere la vagina (o anche solo percepire d’averla). Com’è possibile ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) «Ti senti una donna o una persona?», chiede Patrizia Carrano. «Una persona», risponde. È il 1978, i libri sono di chi li legge e non della conversazione collettiva a mezzo foto di mezza paginetta per disinformati che pretendano d’avere opinioni. Oggi, sai quanti cancelletti indignati: che alternativa è, donna o persona, le donne cosa sono, piante? Com’è possibile che non mi ricordi mai dell’8, mi chiedo quasi ogni anno, da quando i giornali hanno smesso di chiedermi articoli sull’8(a ogni donna, in quanto donna, chiedono articoli sull’8; ale molto maleducate dopo un po’ smettono di chiederli), l’8pomeriggio, circondata da opinioni susia avere la vagina (o anche solo percepire d’averla). Com’è possibile ...

