Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : KitKat Chunky Caramel: le caratteristiche del nuovo gusto - offerte64 : KITKAT CHUNKY Snack di Wafer ricoperto di Cioccolato al Latte, 36 pezzi da 40g #BarretteAiCerealiEBarretteSnack… - CDradioplay : CD Boomer Blog: ARRIVA CHUNKY CARAMEL, LA NOVITÀ FIRMATA KITKAT PE... -

Nuovo KitKat Chunky Caramel, per un break dal gusto extra Horeca News

The breakfast of absolute dreams has been announced by Nestlé, who say that KitKat Cereal will be landing on UK shelves next month.È il caramello il gusto scelto da KitKat per invadere di piacere il break degli italiani e lo fa con la sua versione “Chunky”, la gamma di cui fanno già parte le referenze Classico e Peanut, per rende ...