(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA - Nuova avventura al volante per, che sarà in pista il 26nel circuitocon il Trackhouse Racing Team. Il finlandese, ritiratosi dalla Formula 1 al termine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... duiliocolonna : Kimi #Raikkonen parteciperà nuovamente a una gara @NASCAR Cup Series, questa volta a @COTA, dove il pilota finlande… - renatonunescj : @F1das_frase Kimi Raikkonen abandonando a corrida e indo direto pro iate - fraa_5 : RT @Megheee_: Alonso ha due mondiali a culo, il primo nel 2005 era di Kimi Raikkonen ma guidava una bagnarola fatta di cartapesta e nel 200… - Megheee_ : Alonso ha due mondiali a culo, il primo nel 2005 era di Kimi Raikkonen ma guidava una bagnarola fatta di cartapesta… - OA_Sport : Nascar, Kimi Raikkonen torna in gara ad Austin! “Ice Man” sarà al volante di una Chevrolet Camaro - -

ROMA - Nuova avventura al volante per, che sarà in pista il 26 marzo nel circuito Nascar con il Trackhouse Racing Team. Il finlandese, ritiratosi dalla Formula 1 al termine della stagione 2021, disputerà la tappa di Austin ...La categoria americana NASCAR si prepara per dare il bentornato a. Il campione finlandese ha annunciato il suo ritorno alle competizioni della serie più pregiata della categoria, la Cup Series, per competere nel Circuito delle Americhe, con Trackside ...Dopo lo sfortunato esordio avvenuto nell'agosto dello scorso anno,tornerà a gareggiare nella NASCAR a fine mese. Il finlandese, al volante di una Chevrolet Camaro ZL1 PROJECT91 del team Trackhouse Racing, prenderà parte all'appuntamento in programma ...

Kimi Raikkonen di nuovo in Nascar: correrà ad austin il 26 marzo Corriere dello Sport

ROMA - Nuova avventura al volante per Kimi Raikkonen, che sarà in pista il 26 marzo nel circuito Nascar con il Trackhouse Racing Team. Il finlandese, ritiratosi dalla Formula 1 al termine della stagio ...ROMA - Kimi Raikkonen torna in pista. Dopo aver lasciato nel 2021 la Formula 1, il pilota finlandese scenderà in pista per una tappa del circuito Nascar ad Austin, in Texas. Già nel 2022 l'ex Ferrari ...