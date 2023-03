Kim se ne frega degli hater. E vince (Di giovedì 9 marzo 2023) Kim Kardashian e il suo opulento lato B sono senza alcun dubbio la migliore interpretazione del nostro tempo. È lei l’Andy Warhol di questa fiera delle vanità. Infatti, quei furboni di Dolce&Gabbana l’hanno scelta come protagonista dell’ultima campagna. Biondissima, si rotola in un letto sfatto, tra lampadari antichi, specchi, veli, bustini e abiti animalier. Che panterona. È stata la super ospite delle sfilate milanesi e ha infuocato gli animi social: «Sei assolutamente perfetta», «Iconica, bellissima», «Kim è la regina», «La più sexy», «È l’istante che stiamo vivendo». Fino all’onnicomprensivo: «Guapetona». Non sbaglia un colpo, in pratica non facendo nulla. Un’abilità decisamente da invidiare. In reggiseno di cristalli rossi, gonna aderente come un guanto di paraffina, sembra uscita da un film di Baz Luhrmann. Mentre sale le scale a passettini da geisha il suo culone mette ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) Kim Kardashian e il suo opulento lato B sono senza alcun dubbio la migliore interpretazione del nostro tempo. È lei l’Andy Warhol di questa fiera delle vanità. Infatti, quei furboni di Dolce&Gabbana l’hanno scelta come protagonista dell’ultima campagna. Biondissima, si rotola in un letto sfatto, tra lampadari antichi, specchi, veli, bustini e abiti animalier. Che panterona. È stata la super ospite delle sfilate milanesi e ha infuocato gli animi social: «Sei assolutamente perfetta», «Iconica, bellissima», «Kim è la regina», «La più sexy», «È l’istante che stiamo vivendo». Fino all’onnicomprensivo: «Guapetona». Non sbaglia un colpo, in pratica non facendo nulla. Un’abilità decisamente da invidiare. In reggiseno di cristalli rossi, gonna aderente come un guanto di paraffina, sembra uscita da un film di Baz Luhrmann. Mentre sale le scale a passettini da geisha il suo culone mette ...

