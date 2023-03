Kiev smentisce la Transnistria | ' Non prepariamo attentati | è una provocazione del Cremlino'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Scambio di accuse: la(ossia Mosca) ha accusatodi preparare un'autobomba per uccidere il premier dello staterello filo - russo non riconosciuto a livello internazionale. Ma gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Mosca parla di “attacco terroristico”, Kiev smentisce. Sono ore di fortissima tensione tra #Russia e #Ucraina ??… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: NordStream, tutto quello che sappiamo sul sabotaggio del gasdotto. Kiev smentisce di essere mandante del commando https://t… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: NordStream, tutto quello che sappiamo sul sabotaggio del gasdotto. Kiev smentisce di essere mandante del commando [di Enric… - blogLinkes : NordStream, tutto quello che sappiamo sul sabotaggio del gasdotto. Kiev smentisce di essere mandante del commando… - RedazioneLaNews : NordStream, tutto quello che sappiamo sul sabotaggio del gasdotto. Kiev smentisce di essere mandante del commando -

Così i servizi di intelligence ucraini (Sbu) hanno definito il presunto attacco terroristico denunciato dalle autorità della Transinistria , che hanno puntato il dito contro. "Qualsiasi ...... sul campo per conto dei russi, lamenta la mancanza di armi ed equipaggiamenti ele voci ... Per loro il governo diha approvato l'evacuazione forzata il prima possibile. A Bakhmut si ...ha negato di essere coinvolta nell'operazione. 'Non c'entriamo nulla con l'operazione di ... WashingtonIL FRONTE TEDESCO - Stamane il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius , ha ...

Sabotaggio Nord Stream, Kiev smentisce: “Non c’entriamo nulla. Sarebbe un complimento, ma non abbiamo nulla a che fare” Firenze Post

Secondo le autorità della regione separatista filo-russa, è stato sventato un attacco terroristico dell'Ucraina contro esponenti del governo locale, tra cui il presidente dell'autoproclamata Repubblic ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...