Kharkiv | pioggia di missili russi | come è ridotta la città

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Laa ha scatenato "un massiccio attaccostico" che ha colpito infrastrutture critiche ed edifici residenziali in 10 regioni dell'Ucraina, ha dichiarato giovedì il presidente del Paese, mentre i funzionari hanno riferito di almeno sei morti nel più grande attacco notturno di questo tipo in tre settimane., la secondapiù grande dell'Ucraina, è rimasta senza acqua corrente e riscaldamento dopo che 15hanno colpito la regione, ha dichiarato il sindaco Ihor Terekhov all'emittente pubblica ucraina. Terekhov ha aggiunto che la mancanza di elettricità ha anche interrotto le comunicazioni mobili e il trasporto pubblico in, poiché tutti i tram e i filobus si sono fermati.