Kate Middleton principessa soldato: la visita al battaglione in divisa (Di giovedì 9 marzo 2023) Kate Middleton ha fatto visita al battaglione delle guardie irlandesi mentre si allenavano nelle campagne dell’Inghilterra. La principessa del Galles è stata accolta calorosamente in un nevoso mercoledì mattina. L’evento ha rappresentato la prima volta con il reggimento da quando è diventata colonnello onorario in seguito alla morte della regina Elisabetta II. In precedenza il titolo apparteneva a suo marito, il principe William. Dopo la morte di Elisabetta II, però, re Carlo III ha rivisto le nomine ed ha assegnato all’erede al trono il titolo di colonnello delle guardie gallesi, in corrispondenza col suo nuovo titolo di principe di Galles. Così la principessa del Galles ha assunto il ruolo di colonnello delle guardie irlandesi, primo titolo militare in assoluto per lei. AnsaPer ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 marzo 2023)ha fattoaldelle guardie irlandesi mentre si allenavano nelle campagne dell’Inghilterra. Ladel Galles è stata accolta calorosamente in un nevoso mercoledì mattina. L’evento ha rappresentato la prima volta con il reggimento da quando è diventata colonnello onorario in seguito alla morte della regina Elisabetta II. In precedenza il titolo apparteneva a suo marito, il principe William. Dopo la morte di Elisabetta II, però, re Carlo III ha rivisto le nomine ed ha assegnato all’erede al trono il titolo di colonnello delle guardie gallesi, in corrispondenza col suo nuovo titolo di principe di Galles. Così ladel Galles ha assunto il ruolo di colonnello delle guardie irlandesi, primo titolo militare in assoluto per lei. AnsaPer ...

