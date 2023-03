Kate Middleton, la principessa soldato (Di giovedì 9 marzo 2023) La moglie di William fatto visita alla Guardie irlandesi per la prima volta da quando è diventata il loro colonnello (onorario). E per l'occasione, in mimetica, ha partecipato ad alcune prove dell'addestramento militare Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 marzo 2023) La moglie di William fatto visita alla Guardie irlandesi per la prima volta da quando è diventata il loro colonnello (onorario). E per l'occasione, in mimetica, ha partecipato ad alcune prove dell'addestramento militare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChrMail : RT @Gianl1974: La principessa del Galles Kate Middleton avvistata al campo di addestramento militare ucraino in Gran Bretagna - Gianl1974 : La principessa del Galles Kate Middleton avvistata al campo di addestramento militare ucraino in Gran Bretagna - fashiongenus : William e Kate preferiscono Andrea a Harry e Meghan (come vicini di casa) - redazionerumors : Per Kate Middleton nuovo look e stesso charme. La principessa del Galles è andata nel Wiltshire per visitare i 'col… - FilippoCarmigna : Kate Middleton come non l'avete mai vista: la prima foto con la divisa militare -