Kate Middleton in tuta mimetica | la principessa si allena sulla neve

A dicembre 2022 Kate Middleton è stata insignita da Re Carlo III del titolo di colonnello onorario delle Guardie irlandesi, riconoscimento che ha ereditato da William in seguito alla morte della Regina Elisabetta. Nello stesso periodo è inoltre diventata principessa del Galles, ruolo che rivestiva anche l'indimenticata Diana Spencer e che l'ha fatta entrare ancora di più nel cuore dei suoi sudditi. L'erede al trono, invece, è diventato colonnello delle guardie gallesi, ruolo che prima aveva l'attuale sovrano. Fino ad ora, però, la principessa non aveva mai avuto modo di mettersi alla prova al fianco dei soldati, ma non appena ne ha avuto la possibilità non ha esitato a farlo. Un'ulteriore conferma di come lei non abbia alcun timore nello svolgere compiti che sono solitamente poco usuali per una componente della famiglia reale.

