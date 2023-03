Kate Middleton è colonnello, in abiti militari in visita al battaglione (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton preparano la vendetta prima dell'incoronazione Soldato Kate Con addosso la tuta militare e il berretto di lana, Kate Middleton si è prestata all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Il principe William epreparano la vendetta prima dell'incoronazione SoldatoCon addosso la tuta militare e il berretto di lana,si è prestata all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miss_tepes : RT @Gianl1974: La principessa del Galles Kate Middleton avvistata al campo di addestramento militare ucraino in Gran Bretagna - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: La principessa del Galles Kate Middleton avvistata al campo di addestramento militare ucraino in Gran Bretagna - selinbarlas : RT @VanityFairIt: #KateMiddleton come non l'abbiamo (quasi) mai vista - VanityFairIt : #KateMiddleton come non l'abbiamo (quasi) mai vista - fanpage : Harry e Meghan Markle hanno battezzato la figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Nel comunicato in cui annuncian… -