Kate è colonnello | l' esercitazione in mimetica sulle nevi | VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Colonnello #Kate Middleton, l'esercitazione sulle nevi della principessa del Galles VIDEO - FerroNano : RT @Yoda15271485: Anche oggi una notizia sulla famiglia parassita. #Kate, in TUTA MIMETICA partecipa alle esercitazioni MILITARI del battag… - infoitcultura : Kate Middleton diventa colonnello e indossa la tuta mimetica - infoitcultura : Kate Middleton, la sua prima volta da colonnello è in uniforme mimetica (e sotto la neve) - infoitcultura : Kate Middleton, la principessa colonnello partecipa all'esercitazione militare in divisa -

... nel Wiltshire, con i soldati della Guardia Irlandese di cui èonorario... ha detto il tenenteJames Aldridge che ha accompagnatoin giro per il campo militare. Le Irish Guards sono state formate dalla regina Vittoria nel 1900 e sono specializzate in ...P rima esercitazione militare diMiddleton. La principessa del Galles dallo scorso dicembre èonorario Un'insolitaMiddleton , in tuta mimetica, ha preso parte a un'esercitazione militare presso l'area di addestramento di Salisbury. Addio tacchi e tailleur, la principessa del ...

Kate Middleton, la principessa colonnello partecipa all'esercitazione militare in divisa Sky Tg24

La moglie di William fatto visita alla Guardie irlandesi per la prima volta da quando è diventata il loro colonnello (onorario). E per l'occasione, in mimetica, ha partecipato ad alcune prove dell'add ...La principessa del Galles, Kate Middleton, ha fatto visita, mercoledì 8 marzo, al 1° Battaglione delle Irish Guards, mentre questo faceva un'esercitazione in ...