Kane: "Non escluderei un ritorno sul ring"

Kane è sicuramente tra i wrestler più amati di sempre: Glen Jacobs, l'uomo dietro la maschera, è ora un politico ma negli anni '90 ha interpretato il fratellastro di The Undertaker. Dopo aver debuttato nel 1997 proprio causando la sconfitta di suo "fratello" ai danni di Shawn Michaels, Kane ha iniziato una gloriosa carriera, culminata con l'introduzione nella Hall of Fame del 2021. Da qualche anno ormai The Big Red Machine non combatte più, ma a quanto pare l'idea di tornare sul ring stuzzica la fantasia della leggenda.

Una grande tentazione

Parlando a PWMania.com, Kane ha parlato di molti argomenti, tra questi anche la possibilità di un ritorno sul ring: "Lascerò sempre quella porta aperta. In WWE 'mai dire mai'. Non so cosa accadrà, faccio spesso qualche apparizione per la compagnia, è parte di me"

