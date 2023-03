Kaiserslautern-SV Sandhausen venerdì 10 marzo 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 9 marzo 2023) Se ilha perso tre delle ultime quattro partite disputate perdendo il contatto con il terzetto che comanda la classifica di 2. Bundesliga, l’SVha perso quattro delle ultime cinque in campionato, oltre alla sfida di coppa contro il Friburgo, precipitando in piena zona retrocessione. La forma recente insomma non è delle migliori InfoBetting: Scommesse Sportive e