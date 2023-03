Juventus | Pogba out dai convocati | i motivi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Paulnon prenderà parte alla sfida di stasera trae Friburgo. Il giocatore francese non è stato fermato da nuovi problemi fisici o di condizione, bensì dalla decisione, su base disciplinare, dell’allenatore Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il tecnico bianconero non avrebbe accolto con favore il ritardo dial ritiro squadra di ieri. Un comportamento ritenuto inaccettabile e dunque passibile di non convocazione. L’Europa League, e la, perdono così uno dei possibili protagonisti della partita di stasera Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - sportface2016 : +++#Juventus, #Pogba arriva tardi in ritiro: #Allegri lo esclude dai convocati+++ #JuventusFriburgo - ZZiliani : #Pogba che arriva in ritardo? E dov’è la novità? Ad @Allegri è andata bene: #Deschamps in nazionale se lo vide arri… - WaitingY_ : RT @dariopelle3: Il ritardo in allenamento andrebbe evitato sempre, specialmente se ti chiami #Pogba. Questo a condizioni normali, se aggi… - Godsent072011 : RT @ZZiliani: #Pogba che arriva in ritardo? E dov’è la novità? Ad @Allegri è andata bene: #Deschamps in nazionale se lo vide arrivare a pra… -

Paulè un caso da quando è arrivato alla. Spenta l'euforia iniziale di tutto l'ambiente per il grande ritorno del figliol prodigo, il centrocampista francese dopo l'infortunio al menisco del ...Pugno duro dellacontro Paul. La società e il tecnico Max Allegri non hanno gradito il comportamento del francese, che si è presentato in ritardo al ritiro mercoledì sera. Il provvedimento disciplinare ......League il centrocampista francese Paul, per motivi disciplinari, essendo arrivato ieri in ritardo in ritiro. Assenti inoltre De Sciglio e Milik. Queste la lista dei convocati della: 1 ...

Juve, scoppia il caso Pogba: non convocato per motivi disciplinari! Corriere dello Sport

Secondo quanto trapelato infatti, Paul Pogba si sarebbe presentato in ritardo alla riunione tecnica della squadra avvenuta ieri sera. Certamente non un’annata facile per Pogba, vittima per quasi tutta ...Il centrocampista francese è stato escluso dalla gara d'andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo ...