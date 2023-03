Juventus, infortunio per Chiesa: gioca ma non riesce a correre (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus è in campo per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, l’obiettivo principale della squadra di Massimiliano Allegri. Pubblico delle grandi occasione allo stadio, i tifosi si sono dimostrati caldissimi. Il Friburgo è stato protagonista di una buona stagione in Bundesliga ed è una squadra insidiosa. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, il marcatore è stato come al solito Angel Di Maria. L’argentino è l’uomo in più dei bianconeri. Al 62? Holer pareggia i conti ma il gol viene annullato per un tocco con le mani di Ginter. Nel finale infortunio per Chiesa, la Juventus ha finito gli slot e Chiesa è costretto a rimanere in campo. L’ex Fiorentina ha accusato un problema al ginocchio e non riesce a correre. Nelle prossime ore dovrà ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Laè in campo per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, l’obiettivo principale della squadra di Massimiliano Allegri. Pubblico delle grandi occasione allo stadio, i tifosi si sono dimostrati caldissimi. Il Friburgo è stato protagonista di una buona stagione in Bundesliga ed è una squadra insidiosa. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, il marcatore è stato come al solito Angel Di Maria. L’argentino è l’uomo in più dei bianconeri. Al 62? Holer pareggia i conti ma il gol viene annullato per un tocco con le mani di Ginter. Nel finaleper, laha finito gli slot eè costretto a rimanere in campo. L’ex Fiorentina ha accusato un problema al ginocchio e non. Nelle prossime ore dovrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #JuventusFriburgo, infortunio al ginocchio per #Chiesa: resta in campo perché sono finiti gli slot per i cambi, ma… - infoitsport : Infortunio Chiesa, comunicato ufficiale: i tempi di recupero dell’attaccante della Juventus - 11contro11 : Sollievo #Juventus per l’infortunio di Chiesa: escluse lesioni al ginocchio #EuropaLeague #SerieA #11contro11 - keybianconera : @wazzaCN Non è esatto quello che scrivi. La Juventus di Sarri era una squadra che, malgrado Cr7, aveva finito un ci… - Spazio_Napoli : Infortunio Chiesa, comunicato ufficiale: i tempi di recupero dell’attaccante della Juventus -