Juventus | i convocati per il Friburgo | out Pogba e Iling

(Di giovedì 9 marzo 2023) Paulè arrivato tardi ieri in ritiro in casa. E così Massimiliano Allegri non ci è andato tenero: out dai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - sportface2016 : +++#Juventus, #Pogba arriva tardi in ritiro: #Allegri lo esclude dai convocati+++ #JuventusFriburgo - Linzgaurider : RT @Gazzetta_it: #Pogba, il ritardo costa caro: #Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo - sportli26181512 : Pogba, il ritardo costa caro: Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo: Pogba, il ritardo costa caro: All… - Fraboyss : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Pogba arriva tardi in ritiro: #Allegri lo esclude dai convocati+++ #JuventusFriburgo -

Paul Pogba fuori dalla lista deiper la gara col Friburgo: scelta di Allegri e della società. Alla base infatti non c'è un problema fisico ma stavolta un provvedimento disciplinare nei confronti del francese, che si è ...Clamorosa esclusione di Paul Pogba per- Friburgo, per motivi disciplinari. Ecco il gesto non perdonato da AllegriLaha diramato la lista deidi Massimiliano Allegri per la sfida di Europa League contro il Friburgo. Pogba - Calciomercato.itA sorpresa, è assente Paul Pogba: il centrocampista ......è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di stasera in Europa League tra la... Di seguito la lista completa dei: Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: Bremer, ...

Juventus-Friburgo, Pogba non convocato per motivi disciplinari: la scelta di Allegri Tuttosport

il tecnico bianconero ha deciso di non convocare Paul Pogba per la partita di oggi. Il motivo Un ritardo del centrocampista francese nel ritiro di ieri. Una decisione molto discutibile ...Il provvedimento è scattato ieri, quando Pogba si è presentato in ritardo al ritiro. Una mancanza che ha portato la Juventus a una presa di posizione nei confronti del calciatore che quindi non sarà t ...